Leidos Cloud Security Architect 給与

LeidosのCloud Security Architect報酬 in United StatesはT1のyearあたり$74KからT5のyearあたり$177Kの範囲です。 Leidosの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/7/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
T1
$74K
$73.3K
$333
$333
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$125K
$125K
$0
$0
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
