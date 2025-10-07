Leidosのフルスタックソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはT1のyearあたり$84.4KからT6のyearあたり$233Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$98Kです。 Leidosの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/7/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
