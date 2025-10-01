企業一覧
Lam Research
  • 給与
  • メカニカルエンジニア

  • 全メカニカルエンジニア給与

  • India

Lam Research メカニカルエンジニア 給与 （India）

Lam Researchのメカニカルエンジニア報酬 in Indiaパッケージの中央値はyearあたり₹2.28Mです。 Lam Researchの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025

年収中央値
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
年収総額
₹2.28M
レベル
L3
基本給
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
ボーナス
₹207K
在籍年数
6 年
経験年数
13 年
キャリアレベルとは Lam Research?

₹13.94M

最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
権利確定スケジュール

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
RSU

Lam Researchでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (33.30% 年次)



Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

よくある質問

The highest paying salary package reported for a メカニカルエンジニア at Lam Research in India sits at a yearly total compensation of ₹2,715,319. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the メカニカルエンジニア role in India is ₹2,099,653.

