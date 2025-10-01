企業一覧
Lam Research
  • 給与
  • ケミカルエンジニア

  • 全ケミカルエンジニア給与

  • Greater Taipei Area

Lam Research ケミカルエンジニア 給与 （Greater Taipei Area）

Lam Researchのケミカルエンジニア報酬 in Greater Taipei Areaパッケージの中央値はyearあたりNT$2.12Mです。 Lam Researchの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025

年収中央値
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
年収総額
NT$2.12M
レベル
PE3
基本給
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
ボーナス
NT$386K
在籍年数
0 年
経験年数
7 年
キャリアレベルとは Lam Research?

NT$5.09M

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
権利確定スケジュール

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
RSU

Lam Researchでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (33.30% 年次)



含まれる職種

新しい職種を投稿

Process Engineer

よくある質問

Lam Research in Greater Taipei Areaのケミカルエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬NT$16,925,401です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Lam Researchのケミカルエンジニア職種 in Greater Taipei Areaで報告されている年間総報酬の中央値はNT$2,121,661です。

