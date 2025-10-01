Kyndrylのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはBand 6のyearあたり$128KからBand 9のyearあたり$193Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$122Kです。 Kyndrylの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***