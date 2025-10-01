企業一覧
Kyndryl
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • United States

Kyndryl ソフトウェアエンジニア 給与 （United States）

Kyndrylのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはBand 6のyearあたり$128KからBand 9のyearあたり$193Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$122Kです。 Kyndrylの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Band 6
(エントリーレベル)
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
$160K

最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
インターンシップ給与

キャリアレベルとは Kyndryl?

含まれる職種

フルスタックソフトウェアエンジニア

よくある質問

Kyndryl in United Statesのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$223,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Kyndrylのソフトウェアエンジニア職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$121,000です。

その他のリソース