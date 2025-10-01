Kyndrylのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Austin AreaはBand 6のyearあたり$106KからBand 8のyearあたり$121Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Austin Areaパッケージ総額は$107Kです。 Kyndrylの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
