Kaseya ソフトウェアエンジニア 給与

Kaseyaのソフトウェアエンジニア報酬 in PolandはSoftware Engineer 2のyearあたりPLN 255KからSenior Software EngineerのyearあたりPLN 291Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Polandパッケージ総額はPLN 265Kです。 Kaseyaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/27/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
