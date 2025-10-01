Johnson & Johnsonのデータサイエンティスト報酬 in New York City Areaは23のyearあたり$92.4Kから30のyearあたり$232Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in New York City Areaパッケージ総額は$220Kです。 Johnson & Johnsonの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
