Jabil ソフトウェアエンジニア 給与

Jabilのソフトウェアエンジニア報酬 in TaiwanはSoftware Engineer IIのyearあたりNT$1.25MからSenior Software EngineerのyearあたりNT$1.63Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Taiwanパッケージ総額はNT$1.4Mです。 Jabilの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/26/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
