Intuitのフルスタックソフトウェアエンジニア報酬 in New York City AreaはSoftware Engineer 1のyearあたり$160KからStaff Software Engineerのyearあたり$338Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in New York City Areaパッケージ総額は$206Kです。 Intuitの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
Software Engineer 1
$160K
$133K
$16K
$11.5K
Software Engineer 2
$199K
$157K
$23.7K
$18.3K
Senior Software Engineer
$276K
$196K
$51K
$28.8K
Staff Software Engineer
$338K
$219K
$87.9K
$31.5K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Intuitでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)