企業ディレクトリ
Intapp
ここで働いていますか？ あなたの会社を請求

Intapp 給与

Intappの給与範囲は、低い方の端で会計士のの年間総報酬で$72,507から、高い方の端で情報技術者（IT）ので$233,825までです。 Levels.fyiは、{{company}}の現職および元従業員から匿名で検証済みの給与を収集しています。 Intapp. 最終更新日： 8/10/2025

$160K

騙されずに支払われる

私たちは何千ものオファーを交渉し、定期的に$30K以上（時には$300K以上）の増加を達成しています。給与交渉を依頼 またはあなたの 履歴書レビュー 実際の専門家である、毎日それをしているリクルーターによるものです。

プロダクトデザイナー
Median $108K
プロダクトマネージャー
Median $144K
会計士
$72.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
情報技術者（IT）
$234K
マーケティング
$102K
プロダクトデザインマネージャー
$95.5K
プロジェクトマネージャー
$164K
営業
$120K
ソフトウェアエンジニア
$119K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
$129K
あなたの職種が見つかりませんか？

すべての給与を検索するには、当社の 報酬ページ または 給与を追加 ページを解除するために。


ベスティングスケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Intappでは、株式/エクイティ付与は4年間のベスティングスケジュールに従います：

  • 25% の付与期間 1st- (25.00% 毎年)

  • 25% の付与期間 2nd- (2.08% 毎月)

  • 25% の付与期間 3rd- (2.08% 毎月)

  • 25% の付与期間 4th- (2.08% 毎月)

質問がありますか？コミュニティに聞いてください。

Levels.fyiコミュニティを訪問して、さまざまな企業の従業員と交流し、キャリアのヒントを取得し、さらに多くのことを学びましょう。

今すぐ訪問！

よくある質問

Intappで報告された最高給の職種は情報技術者（IT） at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$233,825です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Intappで報告された年間総報酬の中央値は$119,799です。

注目求人

    Intappの注目求人は見つかりませんでした

関連企業

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース