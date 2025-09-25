Instacart ソフトウェアエンジニア 給与

Instacartのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはL3のyearあたり$222KからL8のyearあたり$728Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$350Kです。 Instacartの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/25/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L3
$222K
$146K
$76.2K
$0
L4
$277K
$178K
$99K
$0
L5
$343K
$213K
$130K
$0
L6
$432K
$246K
$185K
$1.1K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Instacartでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)
50%
年 1
50%
年 2
Instacartでは、RSUsは2年の権利確定スケジュールが適用されます：
50% 権利確定時期： 1st-年 (50.00% 年次)
50% 権利確定時期： 2nd-年 (12.50% 四半期)