Instacart
  • 給与
  • ビジネスオペレーションマネージャー

  • 全ビジネスオペレーションマネージャー給与

Instacart ビジネスオペレーションマネージャー 給与

Instacartのビジネスオペレーションマネージャー報酬はL6でyearあたり$210Kです。 Instacartの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/25/2025

平均総報酬

$193K - $219K
United States
一般的な範囲
想定される範囲
$170K$193K$219K$242K
一般的な範囲
想定される範囲
平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
報酬追加レベル比較

$160K

正当な報酬を、騙されるな

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Instacartでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

50%

1

50%

2

株式種別
RSU

Instacartでは、RSUsは2年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 50% 権利確定時期： 1st- (50.00% 年次)

  • 50% 権利確定時期： 2nd- (12.50% 四半期)



よくある質問

