InMobi
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
  • 給与
  • ソリューションアーキテクト

  • データアーキテクト

InMobi データアーキテクト 給与

InMobiのデータアーキテクト総報酬 in Indiaの平均はyearあたり₹3.57Mから₹4.89Mの範囲です。 InMobiの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

InMobiでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (1.19% 期間あたり)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



よくある質問

InMobi in Indiaのデータアーキテクトで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹12,983,232です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
InMobiのデータアーキテクト職種 in Indiaで報告されている年間総報酬の中央値は₹5,477,583です。

