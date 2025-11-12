InMobi バックエンドソフトウェアエンジニア 給与

InMobiのバックエンドソフトウェアエンジニア報酬 in IndiaはSDE Iのyearあたり₹2.45MからSDE IIIのyearあたり₹5.6Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹3.01Mです。 InMobiの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
InMobiでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (1.19% 期間あたり)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)