企業一覧
Infosys
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • ソリューションアーキテクト

  • データアーキテクト

  • Pune Metropolitan Region

Infosys データアーキテクト 給与 （Pune Metropolitan Region）

Infosysのデータアーキテクト報酬 in Pune Metropolitan RegionはJL3Bのyearあたり₹431KからJL5のyearあたり₹991Kの範囲です。 Infosysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025

平均 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
JL3B
Associate Solution Architect
₹431K
₹431K
₹0
₹0
JL3A
Senior Associate Solution Architect
₹197K
₹197K
₹0
₹0
JL4
Solution Architect
₹673K
₹666K
₹0
₹7K
JL5
Senior Solution Architect
₹991K
₹991K
₹0
₹0
表示 1 その他のレベル
報酬追加レベル比較
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
Options

Infosysでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)



認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ソリューションアーキテクト オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Infosys in Pune Metropolitan Regionのデータアーキテクトで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹990,925です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Infosysのデータアーキテクト職種 in Pune Metropolitan Regionで報告されている年間総報酬の中央値は₹518,520です。

注目の求人

    Infosysの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース