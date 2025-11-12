Infosysのシステムエンジニア報酬 in Greater Hyderabad AreaはJL3Bのyearあたり₹388KからJL3Aのyearあたり₹1.17Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Hyderabad Areaパッケージ総額は₹413Kです。 Infosysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
JL3B
₹388K
₹388K
₹0
₹260.3
JL3A
₹1.17M
₹1.17M
₹0
₹0
JL4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Infosysでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)