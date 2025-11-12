企業一覧
Infosys
Infosys サイトリライアビリティエンジニア 給与

Infosysのサイトリライアビリティエンジニア報酬 in Indiaパッケージの中央値はyearあたり₹779Kです。 Infosysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025

年収中央値
company icon
Infosys
Site Reliability Engineer
Pune, MH, India
年収総額
₹779K
レベル
4
基本給
₹779K
Stock (/yr)
₹0
ボーナス
₹0
在籍年数
6 年
経験年数
6 年
キャリアレベルとは Infosys?
最新の給与投稿
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
Options

Infosysでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)



よくある質問

Infosys in Indiaのサイトリライアビリティエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹2,605,554です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Infosysのサイトリライアビリティエンジニア職種 in Indiaで報告されている年間総報酬の中央値は₹779,199です。

