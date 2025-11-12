Infosysのフルスタックソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはJL3Bのyearあたり$64.4KからJL6Aのyearあたり$149Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$100Kです。 Infosysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
JL3B
$64.4K
$64.4K
$0
$0
JL3A
$92.6K
$88.3K
$4.3K
$0
JL4
$88.5K
$88.5K
$0
$0
JL5
$99.9K
$99.3K
$22
$607
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Infosysでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)