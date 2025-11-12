企業一覧
Infosys
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • フルスタックソフトウェアエンジニア

  • Greater Bengaluru

Infosys フルスタックソフトウェアエンジニア 給与 （Greater Bengaluru）

Infosysのフルスタックソフトウェアエンジニア報酬 in Greater BengaluruはJL3Bのyearあたり₹746KからJL6Bのyearあたり₹2.08Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Bengaluruパッケージ総額は₹1.01Mです。 Infosysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025

平均 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
JL3B
Systems Engineer(エントリーレベル)
₹746K
₹742K
₹2.6K
₹1.1K
JL3A
Senior Systems Engineer
₹572K
₹557K
₹0
₹15.5K
JL4
Technology Analyst
₹1.12M
₹1.06M
₹3K
₹54.9K
JL5
Technology Lead
₹1.58M
₹1.53M
₹0
₹48K
表示 2 その他のレベル
報酬追加レベル比較
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
Options

Infosysでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)



認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ソフトウェアエンジニア オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Infosys in Greater Bengaluruのフルスタックソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹2,078,073です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Infosysのフルスタックソフトウェアエンジニア職種 in Greater Bengaluruで報告されている年間総報酬の中央値は₹940,488です。

注目の求人

    Infosysの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース