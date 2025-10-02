Inforのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Hyderabad AreaはAssociate Software Engineerのyearあたり₹667KからSenior Software Engineerのyearあたり₹1.69Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Hyderabad Areaパッケージ総額は₹1.21Mです。 Inforの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
