  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 品質保証（QA）ソフトウェアエンジニア

  • India

Info Edge 品質保証（QA）ソフトウェアエンジニア 給与 （India）

Info Edgeの品質保証（QA）ソフトウェアエンジニア報酬 in IndiaはSenior Software Engineerでyearあたり₹1.35Mです。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹1.29Mです。 Info Edgeの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025

平均 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
Software Engineer
(エントリーレベル)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
表示 2 その他のレベル
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
よくある質問

Info Edge in Indiaの品質保証（QA）ソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹4,039,791です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Info Edgeの品質保証（QA）ソフトウェアエンジニア職種 in Indiaで報告されている年間総報酬の中央値は₹1,382,510です。

