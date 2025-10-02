Info Edgeのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Delhi AreaはSenior Software Engineerのyearあたり₹1.8MからTech Lead/Team Leadのyearあたり₹4.88Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Delhi Areaパッケージ総額は₹2.01Mです。 Info Edgeの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
