inDriver
  • 給与
  • プロダクトデザイナー

  • 全プロダクトデザイナー給与

inDriver プロダクトデザイナー 給与

inDriverのプロダクトデザイナー報酬 in Kazakhstanパッケージの中央値はyearあたりKZT 23.19Mです。 inDriverの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/31/2025

年収中央値
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
年収総額
KZT 23.19M
レベル
Middle
基本給
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
ボーナス
KZT 0
在籍年数
1 年
経験年数
5 年
キャリアレベルとは inDriver?
Block logo
+KZT 30.29M
Robinhood logo
+KZT 46.48M
Stripe logo
+KZT 10.44M
Datadog logo
+KZT 18.28M
Verily logo
+KZT 11.49M
最新の給与投稿
よくある質問

inDriver in Kazakhstanのプロダクトデザイナーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬KZT 33,351,911です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
inDriverのプロダクトデザイナー職種 in Kazakhstanで報告されている年間総報酬の中央値はKZT 23,186,435です。

