Illumina リクルーター 給与

Illuminaのリクルーター報酬 in United StatesはP3でyearあたり$95Kです。 Illuminaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/6/2025
平均総報酬
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Illuminaでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)
