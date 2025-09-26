Highwire PR マーケティング 給与

Ni mshahara gani wa juu zaidi wa マーケティング katika Highwire PR in United States?
Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa マーケティング katika Highwire PR in United States kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $212,400. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Wafanyakazi wa マーケティング wa Highwire PR wanapokea kiasi gani in United States?
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Highwire PR kwa jukumu la マーケティング in United States ni $145,800.