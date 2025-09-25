HERE Technologies テクニカルプログラムマネージャー 給与

Mức lương cao nhất cho テクニカルプログラムマネージャー tại HERE Technologies in Poland là bao nhiêu?
Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí テクニカルプログラムマネージャー tại HERE Technologies in Poland có tổng thu nhập hàng năm là PLN 122,715. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Nhân viên テクニカルプログラムマネージャー tại HERE Technologies được trả lương bao nhiêu in Poland?
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại HERE Technologies cho vị trí テクニカルプログラムマネージャー in Poland là PLN 89,920.