HERE Technologiesのソフトウェアエンジニア報酬 in PolandはL6のyearあたりPLN 165KからL8のyearあたりPLN 320Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Polandパッケージ総額はPLN 201Kです。 HERE Technologiesの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
