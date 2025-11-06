企業一覧
HERE Technologies
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies ソフトウェアエンジニア 給与 （Mumbai Metropolitan Region）

HERE Technologiesのソフトウェアエンジニア報酬 in Mumbai Metropolitan RegionはL5のyearあたり₹3.67MからL9のyearあたり₹5.76Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Mumbai Metropolitan Regionパッケージ総額は₹2.48Mです。 HERE Technologiesの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L5
Software Engineer I(エントリーレベル)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
キャリアレベルとは HERE Technologies?

バックエンドソフトウェアエンジニア

よくある質問

HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Regionのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹5,755,722です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
HERE Technologiesのソフトウェアエンジニア職種 in Mumbai Metropolitan Regionで報告されている年間総報酬の中央値は₹2,131,084です。

