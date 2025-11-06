HERE Technologiesのソフトウェアエンジニア報酬 in Mumbai Metropolitan RegionはL5のyearあたり₹3.67MからL9のyearあたり₹5.76Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Mumbai Metropolitan Regionパッケージ総額は₹2.48Mです。 HERE Technologiesの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***