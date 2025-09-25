HERE Technologies ソフトウェアエンジニア 給与

HERE Technologiesのソフトウェアエンジニア報酬 in IndiaはL5のyearあたり₹3.69MからL9のyearあたり₹5.61Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹2.2Mです。 HERE Technologiesの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/25/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
