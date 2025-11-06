HERE Technologiesのデータサイエンティスト報酬 in Mumbai Metropolitan RegionはL5のyearあたり₹3.91MからL7のyearあたり₹1.65Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Mumbai Metropolitan Regionパッケージ総額は₹2.25Mです。 HERE Technologiesの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
