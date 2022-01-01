企業ディレクトリ
Grubhub
Grubhub 福利厚生

推定総額： $4,995

保険、健康、ウェルネス
  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • Dental Insurance

  • Free Snacks $730

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    Unlimited

  • Vision Insurance

  • Employee Assistance Program

  • Free Lunch

  • Paternity Leave

  • Sick Time

  • Maternity Leave

  • Health Savings Account (HSA)

  • Disability Insurance

    • 自宅
  • Fertility Assistance

    Egg Freezing

  • Remote Work

    • 特典と割引
  • Employee Credit $2,600

    $50 per week

  • Learning and Development

  • Employee Discount

    • その他
  • Donation Match

