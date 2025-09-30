企業一覧
Grid Dynamics
Grid Dynamics ソフトウェアエンジニア 給与 （Krakow Metropolitan Area）

Grid Dynamicsのソフトウェアエンジニア報酬 in Krakow Metropolitan AreaはT1のyearあたりPLN 78.8KからT4のyearあたりPLN 281Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Krakow Metropolitan Areaパッケージ総額はPLN 227Kです。 Grid Dynamicsの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
T1
Junior Software Engineer(エントリーレベル)
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
Staff Software Engineer
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
PLN 599K

最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
Options

Grid Dynamicsでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)



含まれる職種

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

クオリティアシュアランス（QA）ソフトウェアエンジニア

データエンジニア

デブオプスエンジニア

よくある質問

Grid Dynamics in Krakow Metropolitan Areaのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬PLN 303,345です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Grid Dynamicsのソフトウェアエンジニア職種 in Krakow Metropolitan Areaで報告されている年間総報酬の中央値はPLN 223,658です。

その他のリソース