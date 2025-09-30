企業一覧
Grid Dynamics
  • Armenia

Grid Dynamics ソフトウェアエンジニア 給与 （Armenia）

Grid Dynamicsのソフトウェアエンジニア報酬 in ArmeniaはT2のyearあたりAMD 18.15MからT4のyearあたりAMD 25.76Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Armeniaパッケージ総額はAMD 20.77Mです。 Grid Dynamicsの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。

レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
T1
Junior Software Engineer(エントリーレベル)
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
Software Engineer
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
Senior Software Engineer
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
Staff Software Engineer
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
AMD 61.55M

最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
Options

Grid Dynamicsでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)



含まれる職種

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

クオリティアシュアランス（QA）ソフトウェアエンジニア

データエンジニア

デブオプスエンジニア

よくある質問

The highest paying salary package reported for a ソフトウェアエンジニア at Grid Dynamics in Armenia sits at a yearly total compensation of AMD 25,755,347. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the ソフトウェアエンジニア role in Armenia is AMD 20,773,854.

