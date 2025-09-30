¿Cuál es el salario más alto de ソフトウェアエンジニア en Great Minds in Northern Virginia Washington DC?
El paquete salarial más alto reportado para un ソフトウェアエンジニア en Great Minds in Northern Virginia Washington DC está en una compensación total anual de $172,840. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
¿Cuánto ganan los empleados de ソフトウェアエンジニア en Great Minds in Northern Virginia Washington DC?
La compensación total anual mediana reportada en Great Minds para el puesto de ソフトウェアエンジニア in Northern Virginia Washington DC es $126,650.