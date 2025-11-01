Grainger ソフトウェアエンジニア 給与

Graingerのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはSoftware Engineer Iのyearあたり$107KからLead Software Engineerのyearあたり$195Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$139Kです。 Graingerの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
