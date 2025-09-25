企業一覧
Government of Canada
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • データサイエンティスト

  • 全データサイエンティスト給与

Government of Canada データサイエンティスト 給与

Government of Canadaのデータサイエンティスト報酬 in Canadaパッケージの中央値はyearあたりCA$122Kです。 Government of Canadaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/25/2025

年収中央値
company icon
Government of Canada
Senior Data Scientist
Ottawa, ON, Canada
年収総額
CA$122K
レベル
EC6
基本給
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
ボーナス
CA$0
在籍年数
2 年
経験年数
5 年
キャリアレベルとは Government of Canada?

CA$226K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

投稿する

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの データサイエンティスト オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk データサイエンティスト di Government of Canada in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$126,900. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Government of Canada untuk peranan データサイエンティスト in Canada ialah CA$107,597.

注目の求人

    Government of Canadaの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Microsoft
  • Stripe
  • Facebook
  • Google
  • Tesla
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース