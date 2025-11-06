企業一覧
Goodnotes
Goodnotes ソフトウェアエンジニア 給与 （Greater London Area）

Goodnotesのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater London AreaはL2のyearあたり£50.7KからL3のyearあたり£74.1Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater London Areaパッケージ総額は£91Kです。 Goodnotesの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
Entry Level Software Engineer(エントリーレベル)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
インターンシップ給与

キャリアレベルとは Goodnotes?

含まれる職種

フルスタックソフトウェアエンジニア

よくある質問

Goodnotes in Greater London Areaのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬£164,567です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Goodnotesのソフトウェアエンジニア職種 in Greater London Areaで報告されている年間総報酬の中央値は£89,611です。

注目の求人

    Goodnotesの注目求人が見つかりませんでした

その他のリソース