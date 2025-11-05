GFT Groupのソフトウェアエンジニア報酬 in ItalyはJunior Software Engineerのyearあたり€26KからSoftware Engineerのyearあたり€29.7Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Italyパッケージ総額は€27.1Kです。 GFT Groupの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
