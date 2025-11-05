企業一覧
GFT Group
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • Greater Sao Paulo

GFT Group ソフトウェアエンジニア 給与 （Greater Sao Paulo）

GFT Groupのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Sao PauloはSoftware EngineerのyearあたりR$103KからSenior Software EngineerのyearあたりR$170Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Sao Pauloパッケージ総額はR$143Kです。 GFT Groupの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Junior Software Engineer
(エントリーレベル)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
報酬追加レベル比較
Block logo
+R$321K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$122K
Don't get lowballed
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る
インターンシップ給与

投稿する
キャリアレベルとは GFT Group?

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ソフトウェアエンジニア オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

含まれる職種

新しい職種を投稿

バックエンドソフトウェアエンジニア

セールスフォース開発者

よくある質問

GFT Group in Greater Sao Pauloのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬R$192,934です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
GFT Groupのソフトウェアエンジニア職種 in Greater Sao Pauloで報告されている年間総報酬の中央値はR$139,918です。

注目の求人

    GFT Groupの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Avanade
  • ECI
  • Hexaware Technologies
  • Atos
  • Civica
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース