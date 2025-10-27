Genesys ソフトウェアエンジニア 給与

Genesysのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはL1のyearあたり$92.4KからL5のyearあたり$181Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$140Kです。 Genesysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/27/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
給与情報が見つかりません
