Genesys プロダクトマネージャー 給与

Genesysのプロダクトマネージャー報酬 in United StatesはL2のyearあたり$163KからL7のyearあたり$292Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$205Kです。 Genesysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/27/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Product Manager
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
Senior Product Manager
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
Staff Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
表示 3 その他のレベル
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
最新の給与投稿
給与情報が見つかりません

キャリアレベルとは Genesys?

よくある質問

Genesys in United Statesのプロダクトマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$291,750です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Genesysのプロダクトマネージャー職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$174,000です。

