Genesys プロダクトマネージャー 給与

Genesysのプロダクトマネージャー報酬 in United StatesはL2のyearあたり$163KからL7のyearあたり$292Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$205Kです。 Genesysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/27/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
