Genesys プロダクトデザイナー 給与

Genesysのプロダクトデザイナー報酬 in IrelandはL1のyearあたり€46.3KからL2のyearあたり€56.2Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Irelandパッケージ総額は€47.7Kです。 Genesysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/27/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
