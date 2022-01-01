企業一覧
General Motors
ゼネラルモーターズ 給与

General Motorsの給与は下位のマネジメントコンサルタントの年間総報酬$44,446から上位のソフトウェアエンジニアリングマネージャーの$277,400の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています ゼネラルモーターズ. 最終更新日： 9/13/2025

$160K

ソフトウェアエンジニア
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

モバイルソフトウェアエンジニア

マシンラーニングエンジニア

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

ネットワーキングエンジニア

クオリティアシュアランス（QA）ソフトウェアエンジニア

データエンジニア

プロダクションソフトウェアエンジニア

システムズエンジニア

リサーチサイエンティスト

データサイエンティスト
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
ハードウェアエンジニア
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

エンベデッドハードウェアエンジニア

メカニカルエンジニア
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

マニュファクチャリングエンジニア

CAEエンジニア

プロダクトマネージャー
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
プロダクトデザイナー
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UXデザイナー

ソリューションアーキテクト
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

データアーキテクト

クラウドアーキテクト

クラウドセキュリティアーキテクト

ビジネスアナリスト
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
テクニカルプログラムマネージャー
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
プロジェクトマネージャー
L6 $114K
L7 $143K
プログラムマネージャー
L6 $128K
L7 $160K
ファイナンシャルアナリスト
L5 $98.9K
L6 $110K
コントロールエンジニア
L5 $94K
L6 $115K
マーケティング
Median $120K
リクルーター
Median $200K
ビジネスデベロップメント
Median $148K
データアナリスト
Median $123K
アカウンタント
Median $100K

テクニカルアカウンタント

サイバーセキュリティアナリスト
Median $100K
データサイエンスマネージャー
Median $200K
グラフィックデザイナー
Median $135K
ヒューマンリソース
Median $102K
セールス
Median $100K
アドミニストレイティブアシスタント
$60.5K
ビジネスオペレーションマネージャー
$225K
コーポレートデベロップメント
$86.2K
カスタマーサービス
$135K
エレクトリカルエンジニア
$137K
リーガル
$116K
マネジメントコンサルタント
$44.4K
マーケティングオペレーション
$89.6K
マテリアルエンジニア
$213K
オプティカルエンジニア
$198K
UXリサーチャー
$149K
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

General Motorsでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

よくある質問

General Motorsで報告されている最高給与の職種はソフトウェアエンジニアリングマネージャー at the L9 levelで、年間総報酬は$277,400です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
General Motorsで報告されている年間総報酬の中央値は$130,446です。

