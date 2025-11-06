企業一覧
FundApps
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • Greater London Area

FundApps ソフトウェアエンジニア 給与 （Greater London Area）

FundAppsのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater London Areaパッケージの中央値はyearあたり£71.6Kです。 FundAppsの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025

年収中央値
company icon
FundApps
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
年収総額
£71.6K
レベル
L2
基本給
£71.6K
Stock (/yr)
£0
ボーナス
£0
在籍年数
2-4 年
経験年数
2-4 年
キャリアレベルとは FundApps?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
インターンシップ給与

含まれる職種

フルスタックソフトウェアエンジニア

よくある質問

FundApps in Greater London Areaのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬£111,306です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
FundAppsのソフトウェアエンジニア職種 in Greater London Areaで報告されている年間総報酬の中央値は£74,345です。

