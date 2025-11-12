FullStoryのフルスタックソフトウェアエンジニア報酬 in Atlanta AreaはLevel 20のyearあたり$171KからLevel 40のyearあたり$228Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Atlanta Areaパッケージ総額は$199Kです。 FullStoryの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
Level 20
$171K
$167K
$0
$3.8K
Level 30
$227K
$191K
$27K
$9.1K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
FullStoryでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)