Fortinet
  給与
  ソフトウェアエンジニアリングマネージャー

  全ソフトウェアエンジニアリングマネージャー給与

  Greater Vancouver

Fortinet ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与 （Greater Vancouver）

Fortinetのソフトウェアエンジニアリングマネージャー報酬 in Greater VancouverはP3のyearあたりCA$275KからP6のyearあたりCA$396Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Vancouverパッケージ総額はCA$281Kです。 Fortinetの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
表示 2 その他のレベル
最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Fortinetでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)



よくある質問

Fortinet in Greater Vancouverのソフトウェアエンジニアリングマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CA$395,707です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Fortinetのソフトウェアエンジニアリングマネージャー職種 in Greater Vancouverで報告されている年間総報酬の中央値はCA$253,240です。

