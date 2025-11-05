企業一覧
Fortinet
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • United States

Fortinet ソフトウェアエンジニア 給与 （United States）

Fortinetのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはP1のyearあたり$128KからP6のyearあたり$281Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$213Kです。 Fortinetの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
Software Engineer 1(エントリーレベル)
$128K
$106K
$16K
$5.7K
P2
Software Engineer 2
$155K
$141K
$13.4K
$0
P3
Senior Software Engineer
$207K
$172K
$31.1K
$4.4K
P4
Staff Software Engineer
$258K
$202K
$47.4K
$8.9K
最新の給与投稿
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Fortinetでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)



含まれる職種

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

ネットワークエンジニア

品質保証（QA）ソフトウェアエンジニア

プロダクションソフトウェアエンジニア

デブオプスエンジニア

ウェブ開発者

Fortinet in United Statesのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$360,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Fortinetのソフトウェアエンジニア職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$205,000です。

