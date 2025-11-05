Fortinetのソフトウェアエンジニア報酬 in Tel Aviv Metropolitan AreaはP3のyearあたり₪501KからP5のyearあたり₪509Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Tel Aviv Metropolitan Areaパッケージ総額は₪509Kです。 Fortinetの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
₪501K
₪448K
₪53K
₪0
P4
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Fortinetでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)
