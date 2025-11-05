Fortinetのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Ottawa AreaはP1のyearあたりCA$96.8KからP3のyearあたりCA$184Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Ottawa Areaパッケージ総額はCA$108Kです。 Fortinetの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Fortinetでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)
